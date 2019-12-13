高雄市昨天晚間發生一起離奇的當街持槍擄人案。一名洪姓男子帶著空氣長槍約債主外出喬債務，未料將還沒拿出來，反被也持槍兩名對方份子抵著肚押上車。經民眾目擊報警，前鎮分局出動快打部隊圍捕，順利救出洪男，同時在洪男與挾持歹徒車上起出空氣長槍、衝鋒槍及子彈。

高雄街頭黑吃黑擄人 警快打救援查獲大批槍彈

高雄街頭黑吃黑擄人 警快打救援查獲大批槍彈

前鎮分局在昨晚獲報，苓雅區二聖、凱旋路口有民眾被多名歹徒持槍擄走，立刻荷槍實彈出動大批警網進行圍捕，果然在附近巷弄內發現民眾目擊車輛，立刻拔槍團團圍住，喝令所有人下車趴在地上，當場查獲衝鋒槍。

警方順利救出被害的洪男後，洪男對警方表示，他和對方4名男子有債務糾紛，雙方互嗆後相約談判，結果自己一到現場，對方楊姓男子與戴姓男子卻率先掏槍，持槍押著他上車後，另外還有2人在駕駛跟在後方監控。

不過，隨後警方帶著洪男到他車上時，搜索時，卻看到他車上後座有一把空氣長槍、改造手槍以及子彈44發，還有200萬偽鈔，但洪男卻辯稱，這些武器是要拿來防身，偽鈔則用來應付債務用。

但警方認為洪男擁有大筆偽鈔相當可疑，將所有人帶回前鎮分局偵訊後，將依涉犯妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

(中時電子報)