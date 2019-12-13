桃園市是近年來發展前景最被看好的城市，同時擁有國際機場、國道1號-中山高、國道3號高速公路、未來台鐵捷運紅線，等交通通便利之優勢，還有合理的房價物價，更是許多台北市、新北市雙北居民首選，移入人口數據冠全台就是證明。尤其是桃園市政府所在的桃園區周邊，因擁有完善成熟的生活機能、繁華商圈＆明星學區，已經成為移居精英換屋族首選。

桃園市75坪獨棟雙併大空間，全區最超值！

總價1588萬起，即可入主-桃園市府繁華商圈！

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新耀開發董事長李洋宗表示，「桃園市中心精華地段，大坪數、雙車位、大空間，還有相對雙北更加親民的價格，也吸引很多雙北有大空間購屋需求族群前來。【川金匯】位於桃園市政府特區川流不息的燙金地段，中山路黃金軸線-中軸點【川金匯】近享全桃園最繁華的商圈:站前特區/桃園市政府特區/中路重劃區/愛買IKEA商圈。最便捷的交通:未來有台鐵捷運紅線、雙國道快速串連，快速掌控一高、二高、高鐵、機場。綿密快捷的立體交通網路，從容自在，在這裡無論到哪裡都方便！

交通鄰近有桃園車站。

鄰近八德商圈的生活機能便利。

鄰近有學校，學區選擇性多。

【川金匯】從外觀到內涵處處考究，造型新穎，精緻氣派，充份表現建築外觀藝術之美。本案是乙工用地，一般事務所使用，客戶以自營商、中小企業主居多、屋主水準高，都是自用非常單純。生活機能、各項條件齊全，房價又合理的產品非常難得稀有。該案採毛胚交屋，可依照自己使用喜好規劃裝潢，目前已接近完銷，特別推出/總價1588萬元起，當日下訂送65吋電視、簽約完成-送全室冷氣等優惠回饋客戶。【限時回饋 完銷倒數 錯過可惜！】（依照現場活動辦理）

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(中時電子報)