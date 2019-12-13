美國總統川普認可與中國簽下貿易協議後，將避免15%關稅加徵在蘋果公司（Apple）重量級產品，包括iPhone、iPad和MacBook。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，原本預計新一輪關稅措施將在12月15日生效，這在重要假期購物季，將可能對每支iPhone加價150美元（約台幣4500元）。

隨著美中達成初步貿易協議消息傳出，艾夫斯在投資建議中說：「川普提早送蘋果聖誕禮物。」他指出：「畢竟新一輪關稅措施如果實施，將重創半導體業者和蘋果，並可能打擊供應鏈和假期旺季的需求。」

艾夫斯預估，蘋果產品一向保持穩定價格，卻吞下額外關稅，可能造成明年蘋果每股獲利下滑4%，如果iPhone漲價以反映加徵稅額，需求在2020年將縮水6%到8%。

據相關知情人士表示，蘋果已針對Apple Watch、AirPods耳機、桌上電腦iMac和HomePod喇叭支付關稅，其中一些產品關稅可能減少。

知情人士表示，今天遞交川普的協議包含中國承諾買下更多美國農產品，而美官員也討論可能降低對中國產品目前加徵關稅的稅率。

雖然避開12月15日新一輪關稅措施，貿易之戰已曝露蘋果核心業務的弱點，即這間全球最大科技公司依賴和中國供應、製造商合作，無法迅速將製程移往其他國家。蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年領頭向白宮遊說，希望保護關鍵產品免被加徵關稅。

(中央社)