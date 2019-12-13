《商情》需求不佳，打壓周四BDI指數連7挫 10:002019/12/13 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 需求不佳，打壓周四BDI指數連7挫；受累於海岬型船需求疲軟拖累，導致波羅的海指數連續第7個交易日下跌，並觸及逾2周低點；終場波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌72點，收作1388點，跌4.93%；海岬型運費指數(BCI)下跌285點，跌9.89%，收盤2598點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲1.11%，漲16點，收作1459點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌3點，終場以835點作收。 (時報資訊) #需求 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美談判膠著 台指期小漲 04:102019/12/09 證券．權證 陸股漲跌互見 滬指微升、深指收跌 15:512019/12/09 財經 砷化鎵11月營收均年增 英特磊、環宇-KY均逾9％ 17:502019/12/09 財經 台聚：今、明年太陽能EVA需求續揚 19:062019/12/09 財經 美股道瓊指數下跌百點 台股小跌開盤 09:222019/12/10 財經 恆生指數跌幅收窄 李寧大跌6％ 10:492019/12/10 財經 因應回補庫存需求 群聯11月營收年增23％ 15:532019/12/10 財經 上證指數連四漲 微漲2點 16:002019/12/10 財經 恆生指數收跌0.22％ 消費白馬股成下跌主力 16:532019/12/10 財經 年關將近需求大 海關查獲千萬元大陸香菇 18:082019/12/10 社會 財經熱門新聞 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 嗆聲聯發科、華為！ 高通旗艦5G晶片驚爆藏絕招 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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