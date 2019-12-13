需求不佳，打壓周四BDI指數連7挫；受累於海岬型船需求疲軟拖累，導致波羅的海指數連續第7個交易日下跌，並觸及逾2周低點；終場波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌72點，收作1388點，跌4.93%；海岬型運費指數(BCI)下跌285點，跌9.89%，收盤2598點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲1.11%，漲16點，收作1459點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌3點，終場以835點作收。

(時報資訊)