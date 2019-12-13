據一名了解貿易談判情況的消息人士透露，白宮已經與北京達成了一項「原則性協議」，以解決長達17個月的中美貿易戰。該消息人士指出，白宮預計將在12日晚些時候發表聲明。他說，書面協議仍在擬定中，但雙方已達成原則協議，目前還沒有相關細節。

兩位熟悉談判情況的人士12日早些時候表示，為了達成「第一階段」貿易協議，美國談判代表提出將對大陸商品的現有關稅稅率削減至多50％，並暫緩實施原定於周日生效的新關稅。

有貿易專家認為，如果美國總統川普不暫停徵收新關稅，大陸將對美國商品徵收更多關稅，並可能在2020年11月美國總統大選之前暫停磋商。中方之前曾表示，如果美國升級貿易爭端，大陸將採取報復行動。

今年8月，大陸表示將分兩批對價值750億美元的美國商品加徵5％和10％的關稅，第一批關稅於9月1日生效，打擊了包括大豆、豬肉、牛肉、化學品和原油在內的美國商品。

據了解，12月15日的新一輪關稅將適用於價值近1600億美元的大陸進口產品，如電子遊戲機、電腦顯示器等。

(旺報 )