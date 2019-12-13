八旬翁外出迷途跌傷，暖心蘆竹警助返家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

八旬翁外出迷途跌傷，暖心蘆竹警助返家，學姊呂珮琦熱心助人（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹分局南崁派出所日前接獲報案，稱南農市場有人路倒，員警到場後發現1名年近八旬的侯姓老翁癱坐於路旁，右膝跌倒受傷，警員蔡奇謀、呂珮琦見狀趕緊上前關心，但老翁不願就醫，且對於住址交代不清，僅不斷重複「在南竹那邊」。

由於該名老翁並無使用手機，也不記得電話號碼，員警為了老翁的安全，便載著他前往南竹路段一一找尋其住家，最後在南竹與南昌路口附近時，老翁大喊「就是這!」，順利將老翁送返家中。

原來該名老翁行動不便且身體虛弱，因其心情不好便自行出門走走，沒想到竟一路步行至近兩公里外的南農市場，不慎跌倒受傷才停下腳步，幸而員警發現並助其返家。老翁的太太見到員警送老翁返家時，一度激動落淚並不停的向員警道謝，場面溫馨。

助老翁的女警呂珮琦，在派出所內大家都叫他「學姊」，雖然她的年資只有2年，因為很照顧學弟妹，也很熱心公益，因此就有人開始直接稱呼他為學姊。

大學時期曾經在某公益基金會擔任課輔老師，在花蓮為低收入戶家庭的學童提供免費課後輔導服務。

(中時 )