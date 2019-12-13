冬天就要「窩」在一起放閃趣！台灣的冬天又濕又冷，台北市立動物園熱帶雨林室內館(穿山甲館)的動物朋友們第一次在新家過冬，冷冷的日子最適合小倆口窩在一起甜蜜取暖。目前住在穿山甲館的棉頭絹猴情侶「阿金(公)」與「小白(母)」感情好得不得了，有次保育員想要解救尾巴意外被蕨類勾住的「小白」，正在動手解開蕨類纏繞時，「阿金」竟然跳到保育員身上威嚇，平時與保育員關係親密的「阿金」如此護妻心切，就不難想像小倆口有多麼甜蜜呢！

「阿金」會將好吃的食物讓給「小白」。（台北市立動物園提供）

還記得被稱為「奇怪的人」的棉頭絹猴吧，他們仗著靈活的身手，常忍不住偷吃二趾樹獺的食物，現在棉頭絹猴情侶「阿金」與「小白」對於穿山甲館更加熟悉，調皮搗蛋的範圍又更廣了，有時還會溜去隔壁品嚐（偷吃）鳥類的食物。

保育員與棉頭絹猴的感情很好。（台北市立動物園提供）

前些日子「小白」可能為了找野生昆蟲吃，跑到平常不會去的低矮樹叢中，卻意外被蕨類纏住尾巴，驚慌失措之下放聲尖叫，保育員聞聲過來想要幫「小白」擺脫蕨類的束縛，沒想到「阿金」誤以為保育員要對「小白」不利，跳到保育員頭上又抓又叫，用盡全力干擾保育員對自己心愛的老婆進行救援動作。

日行性的棉頭絹猴在白天活力旺盛。（台北市立動物園提供）

保育員表示平時與「白金情侶」的感情很好，從來沒有見過他們出現這樣的威嚇行為，可能是「阿金」對「小白」護妻心切，情急之下誤會保育員的動作，才會出手攻擊。但在事情過後，保育員拿著他們喜歡的葡萄乾餵食、進行親近訓練，「阿金」與「小白」還是像平時一樣順利的完成訓練，絲毫沒有再出現對保育員不信任的戒備。

保育員會不定時對棉頭絹猴小倆口進行親近訓練，除了增進雙方的信任感，也能近距離檢查動物的身體狀況，在親近訓練餵食、平時吃飯時，「阿金」都會先將食物讓給「小白」，老婆吃飽後自己再慢慢挑來吃。

前些日子「小白」的尾巴意外被蕨類纏住。（台北市立動物園提供）

因為冬天來臨、氣溫下降，晚上休息時間會將他們帶回有保暖設備的巢箱裡，讓小倆口相親相愛、互相依偎著睡覺，白天如果低溫，巢箱內的保溫燈也會開啟，所以有時遊客如果看不到他們，應該就是躲在暖暖的巢箱內了。無論是吃飯還是睡覺都可以放閃，「阿金」的寵妻程度，果然是讓許多保育員們自嘆不如的。

冷冷的日子最適合棉頭絹猴小倆口窩在一起甜蜜取暖。（台北市立動物園提供）

日行性的棉頭絹猴在白天活力旺盛，平時穿山甲館開放參觀時間就可以看到牠們調皮搗蛋的身影在棲架上爬來跳去，若經過棉頭絹猴的巢箱附近，請輕聲細語不要嚇到「白金情侶」了，說不定還能看到小倆口現場甜蜜曬恩愛喔！

(中時電子報)