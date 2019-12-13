台股在短短的三天內，連續創下雙千金、三千金，並成功挑戰四千金的新紀錄，在精測（6510）及矽力-KY（6415）接棒站上千金之後，信驊（5274）今（13）日挑戰千元企圖心強，近10點時一度大漲40元，攻上1,000元，正式邁入千金行列。

股王大立光今日持續攻堅，近日接連有外資調高評等及目標價，分別為建議加碼目標價5,200，評等優於大盤目標價5,450元。大立光今日股價最高來到4,890元大漲85元。

股后精測連續多衝鋒後，今日稍事休息，股價仍在千元之上，自10月初以來，多家內資券商紛紛將目標價提高至1,000～1,150元價位區間，隨著股價漸接近目標區間，股價走勢出現和緩。

矽力-KY昨日股價剛好收在千元，今日股價緩漲，盤中最高1,035元，主要受到11月營收創歷史新高的利多勵，股價表現優於期。

至於「準千金」信驊，今日股價一波比一波攻堅，盤中從高點995元、996元、998元一路攻高，到上午不到10點、成交還不到1個小時，股價就看到1,000元。

(工商 )