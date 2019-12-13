光電科技工業協進會（PIDA）持續轉型，重塑智庫價值，並扮演產官學研橋樑，建立光電產業交流平台。同時PIDA擬將光電、電光、精密光學、材料等領域結合，重新定義「光產業」。

台灣在光電領域已有基礎，產值曾達兩兆元，造就約40萬人的工作機會。光電協進會正式成立至今也已26年，見證了台灣光電產業的蓬勃發展與轉型挑戰。從早期光電產業定義為太陽能光電、LED發光二極體以及LCD面板產業三大範疇，歷經產業變革、市場轉移。現今光電產業正尋求轉型契機，成熟穩定的產業必須找到新的市場以及新的應用，新的科技必須協助產業升級，在這過程尤其需要產、官學、研的合作，並搭配金融投資界，方能將技術產品化及商業化。

光電協進會執行長黃稟洲舉例說明，例如太陽能光電產業，如果以台灣角度出發，看似產業勢微，但實際上是市場轉移，現今最大的太陽能市場需求來自於歐洲與印度二大市場，且自2014年開始就呈現出巨大的需求，近些年的太陽光電產業年複合成長率都介於15％～20％之間，然能源產業多數國家均有當地保護政策，如何協助國內產業出口甚或進行整廠輸出、當地投資便是值得思考的議題。黃稟洲再以面板產業為例，TFT-LCD台灣業者面臨來自於大陸及日韓的競爭，量價齊跌，而在下一代的OLED市場幾乎是韓商的天下，面板業經營之艱辛不言可喻。

如今似乎又看到了面板業者的春天Micro LED，台灣目前在Micro LED的發展受到全球矚目。光電協進會也全力結合各界推廣這項新技術應用，例如在明年2月的美西光電展，協會就安排推薦了工研院、錼創、和蓮等公司在美西光電展進行講座，在國際介紹台灣Micro LED技術進展。台灣挾LED、半導體技術、封測等技術，未來有機會在Micro LED佔有一席之地。黃稟洲表示，無論是市場、應用或是新科技，這些合作都需要一個溝通執行平台，更需要有組織有計畫的落地執行。

所有產業的發展，人才的教育及養成是根本，未來的光產業成敗仍猶繫人才的培養。黃稟洲指出，台灣光電系所共有33所，若再加上物理、電子、化學等相關系所合計超過100所，整體人才理應不虞匱乏。但人才的養訓，除了技術專業外，仍須加強產業的社會教育。但現今許多光電系所畢業的學生們，真正投身於光電產業的比例有限，學生說不能學以致用，企業說找不到專業人才？這是明顯的產學人才落差。」為了解決這問題，PIDA將聯合各相關系所、產業共組「光電英雄聯盟」，搭建產學人力平台，為企業尋找最適人才，讓莘莘學子能學以致用。希望能做到讓光電系的學生在大一入學就開始跟產業有接觸，讓他們知道光電的領域其實很廣，扮演著許多關鍵應用的核心技術，也很有發展前(錢)途。

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