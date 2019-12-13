昨（12）日遠航爆出停飛、停業，為航空業投下震撼彈，在年前這時刻更造成許多民眾權利損失。對此，交通部長林佳龍今天在記者會中強力譴責負責人張綱為無預警停業行為，他表示，民眾不用擔心退費無門，交通部現階段會加強監管，絕對會維護消費者權益。

遠航爆出停業後，交通部長林佳龍成立臨時應變會議，其中強調4點，林佳龍要求，確保遠航13日停飛前，所有航班飛航安全；調度航班運能，維護離島居民權益；維護消費者權益；保障員工權益。

林佳龍特別強調，飛安是交通部的重點，確保民眾交通安全是他的責任，對於遠航無預警停業、負責人神隱的行為，他強力譴責，認為遠航需要負起所有責任，並就目前規則來依法裁罰。

至於對張鋼維半年前開始大量兌票換現行為，林佳龍不予置評，林佳龍表示對他本人並不熟悉，日前已有聽聞他的投資模式，他強調「透明」為主要原則，那是張綱為個人行為，本票換現金，沒有問題。

林佳龍表示，交通部首要是先顧好飛安，承擔起民眾的監管責任，剩下的財務調查則交由金管會處理。遠航半年前大量切票，換取現金，財務槓桿很高，交通部有掌握。

對於信託保證金專戶的提問，林佳龍表示民航局已答覆，專戶的設立就是保障民眾權益，且民航局單位已扣住上億元現金，不必害怕退費求助無門。

林佳龍最後再次強力譴責，遠東航空負責人「一邊賣票、一邊停飛」行為，加上張綱維神隱，林佳龍呼籲「出來面對」。至於民眾，交通部會擔起監管之責，全力協助、維護消費者權益。

(中時電子報)