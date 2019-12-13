13日早盤，亞太股市普遍上漲。繼12日震盪盤整後，滬指高開0.76％；恒指高開1.85％；隔夜，標普500指數與納指創歷史收盤新高，三大股指均創盤中歷史新高，這都由於美國總統川普發布與大陸貿易協議取得良好進展的推文提振了市場情緒。

具體來看A股三大指數，截至今日開盤，滬指報2937.78點，漲0.76％；深成指報9923.79點，漲0.89％；創指報1738.56點，漲1.02％。

(旺報 )