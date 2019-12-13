中美貿易協議取得大進展 引爆亞股及美股飆漲 10:182019/12/13 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 13日早盤，亞太股市普遍上漲。繼12日震盪盤整後，滬指高開0.76％；恒指高開1.85％；隔夜，標普500指數與納指創歷史收盤新高，三大股指均創盤中歷史新高，這都由於美國總統川普發布與大陸貿易協議取得良好進展的推文提振了市場情緒。 具體來看A股三大指數，截至今日開盤，滬指報2937.78點，漲0.76％；深成指報9923.79點，漲0.89％；創指報1738.56點，漲1.02％。 (旺報 ) #亞太 #指數 #歷史 #進展 #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 研華11月營收44.34億元 同期新高 16:002019/12/09 財經 鈺齊-KY今年前11月營收 刷新歷年度新高 16:352019/12/09 財經 鞋業四雄營收創高 提前達陣 04:102019/12/10 證券．權證 盤中創29年新高 台股慎防下周拉回風險 04:102019/12/10 財經焦點 《百貨股》全家11月營收登同月新高，節慶點火12月 08:192019/12/10 財經 喜迎旺季 櫻花11月營收6.09億創單月新高 09:402019/12/10 財經 崇友11月營收創同期新高 今股價平盤開出 10:192019/12/10 財經 京城前11月營收逼近50億 創歷史新高 10:242019/12/10 財經 陸11月CPI漲4.5％創94個月新高 豬肉價漲110.2％ 10:322019/12/10 兩岸 陸11月CPI增至4.5％ 創近8年新高 10:372019/12/10 兩岸 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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