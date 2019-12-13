騎士這下子根本是在清倉大拍賣！目前僅拿5勝19敗，且排東區倒數第2的騎士，13日遭《The Athletic》記者洛伊德爆料，除了今年第5順位選來的菜鳥控衛加蘭以外，其他所有騎士球員都是可被交易的，更想全力拋售「愛神」洛夫。

如此一來，騎士本季想要擺爛的態勢更加明顯，畢竟加蘭並未展現任何球星價值，目前場均10.9分、2.8助攻與1.8籃板，投籃命中率更僅3成79，打算只留住他，恐怕是因他的交易價值也不高，騎士還想多觀察幾年後再來考慮去留。

可是如今騎士最想拋售的洛夫，就跟雷霆沒法交易的保羅一樣，擁有高價合約難以交易，目前洛夫還跟騎士保有3年約9000萬美元合約，騎士想要拋售洛夫難度很高，根據洛伊德爆料，騎士想要利用洛夫換來首輪籤，事實上完全相反。

因為目前其他有意換來洛夫的球隊，反而是跟騎士要求一個首輪籤，才會願意接手洛夫的天價合約，也讓騎士交易騎士機會越來越小，其實騎士過往不只一次拋售過洛夫，最後都是無疾而終，也讓洛夫早已對騎士高層感到相當灰心失望。

(中時 )