遠東航空昨日無預警宣布13日停止飛航營運，交通部長林佳龍指出，對於遠航的營運情況早有掌握，並譴責遠航不該使用無預警停飛的方式，呼籲董事長張綱維向社會說明清楚。遠航稍早已證實，張將於11時親自舉行記者會。

林佳龍表示，對於遠航的監管，民航局這2年來一直有在關注，例如董事長兼總經理、切票切到1年後等異常情況，已進行強化飛安監管、財務查核、限縮賣票等，金流調度、營運不透明，促使民航局去年要求遠航設立消費者保護信託帳戶，涉及之後的退票賠償，社會不用恐慌。

林佳龍強調，航空公司涉及飛安跟大眾權益，呼籲張綱維出面向大眾說明，並負起法律與社會責任，交通部也會持續監督，確保遠航員工跟消費者權益。

林佳龍也說出重話，認為遠航高度使用財務槓桿，一方面又發出風聲，例如買飛機，傷害公司誠信，對無預警停飛的航空公司，如果負責人不能妥善善後，還在放話有人要接手，他不予置評。

(中時 )