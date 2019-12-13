《港股》美陸傳已達成協議，恆指開漲1.85％ 10:172019/12/13 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國傳已達成首階段貿易協議，美國同意調降已經對中國加徵的關稅，並暫停原訂於周日加徵的關稅，隔夜美股應聲再登歷史高峰。 受此激勵，周五香港恆生指數開漲1.85%，為27494.51點，收復27000點大關。國企股(H股)開漲1.79%，為10804.27點。區塊鏈題材持續發酵，騰訊開盤再漲3.15%。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 芝麻街大鳥操偶師史賓尼逝世 享壽85歲 07:032019/12/09 國際 85歲翁駕車撞12機車 緊張再衝民宅 20:222019/12/09 社會 多頭氣盛 台指期續揚 04:102019/12/10 證券．權證 《基金》資金持續流入，特別股ETF獲青睞 16:482019/12/11 財經 川普今討論是否向陸加徵關稅 傳可能如期加徵 11:102019/12/12 財經 是否如期對華加徵關稅 傳白宮官員意見分歧 12:372019/12/12 兩岸 85歲阿嬤睡夢中辭世 賴銘偉延後發片推跨年演出 19:512019/12/12 娛樂 賴銘偉85歲阿嬤睡夢中辭世 04:102019/12/13 娛樂新聞 《國際經濟》傳美陸同意調降現行關稅、推遲周日關稅措施 09:092019/12/13 財經 美陸已達成「原則性」首階段貿易協議 10:142019/12/13 財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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