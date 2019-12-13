美中兩國傳已達成首階段貿易協議，美國同意調降已經對中國加徵的關稅，並暫停原訂於周日加徵的關稅，隔夜美股應聲再登歷史高峰。

受此激勵，周五香港恆生指數開漲1.85%，為27494.51點，收復27000點大關。國企股(H股)開漲1.79%，為10804.27點。區塊鏈題材持續發酵，騰訊開盤再漲3.15%。

(時報資訊)