博通（Broadcom）上季業績表現符合市場預期，但本年度展望缺乏驚喜之處，周四盤後股價震盪，雖一度漲逾2%，但目前已反轉下跌約2%。

長達17個月的美中貿易戰，以及美國封殺其大客戶華為的制裁措施，在過去幾季已對博通核心的半導體事業造成衝擊。

博通盤後公布第四財季（截至11月3日）營收年增6.25%，為57.76億美元。毛利率為54.6%，優於前一年同期的53.9%，但遜於前一季的55%。淨利年減27%，為8.18億美元。

經調整後每股盈餘為5.39美元，優於前季的5.16美元，但低於前一年同期的5.85美元。該公司營收與獲利表現大致符合市場預期。

博通的半導體解決方案事業2019財年第四季營收年減7%、季增5%，為45.53億美元，營收占比由一年前的9成縮水至79%。

該公司2019財年全年營收成長8%，為226億美元。

博通預估2020財年（截至2020年11月1日）營收將介於245億～255億美元，優於市場預估的239億美元。該公司並將其季度股利提高23%，為每股3.25美元。

惟分析師表示，其全年展望顯示無線晶片事業表現不如預期，以半導體事業全年估將成長約4%、達到約180億美元來看，其全年營收目標中值250億美元算不上是非常強勁的展望。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示，展望本年度，博通仍相信核心的半導體業務正在觸底，下半年可望實現年成長率。

(時報資訊)