1.台積電(2330)：昨外資擴大買超9140張，加上昨夜ADR大漲4.85%、合台幣每股約356.41元，今早股價再飆343元新天價。

2.日月光投控(3711)：三大法人昨連手買超15001張，加上昨夜ADR飆漲7.16%，今早股價登87.6元新高。

3.精材(3374)：台積電飆漲帶動，早盤快攻突破80元大關、創一年半新高價，惟調節賣壓旋即湧現，股價一度翻黑。

4.潤泰材(8463)：昨獲外資轉買超，早盤股價觸及漲停。

5.南亞科(2408)：昨外資轉買超、三大法人聯手買超計3955張，推升早盤股價挑戰80元關卡。

6.佳格(1227)：11月營收月增47.76%、年增35.21%，昨獲外資轉買超676張，今早帶量彈升逾2.5%。

7.燦坤(2430)：董事長、財務長昨日請辭生效，總經理也將於18日離職，高層恐將群龍無首，早盤重挫逾5.5%，摔波段新低點。

8.聯詠(3034)：TDDI朝先進製程邁進，穩坐TDDI市場龍頭吃香，外資喊買調高價，股價走揚近2%，站上239元之波段新高價。

9.立積(4968)：不畏外資、投信續賣超，5G題材護體，晨盤上漲逾6%，重登10日線，高寫178.5元。

10.台塑化(6505)：國際原油價格收漲，甩上個月營收陰霾，且外資終止近月來連續賣超，股價上揚近1.5%，領漲油電燃氣族群。

11.虹光(2380)：不懼外資連2日賣超，市場低價股搶進，晨盤反彈強漲近7%。

12.精元(2387)：外資轉買、投信大買超逾1600張，早盤人氣續爆棚，推升早盤上漲逾4.5%，創一個半月高價。

13.祥碩(5269)：外資連4日買超力挺，早盤突破651元，連3日刷新短波高價，上漲近2%。

14.健策(3653)：IGBT出貨旺，明年續衝鋒，三大法人昨同步買超2028張，股價漲1.73%，惟高檔賣壓不輕。

15.倉和(6538)：11月營收創新高，月增16.61%、年增85.72%，昨獲外資買超119張，激勵今早股價漲4.51%。

16.台達電(2308)：外資看好2020年，在中國自動化生產復甦有利重啟採購，以及電信電源產品回到成長軌道，因此維持評價「優於大盤」，股價漲1.4%。

17.晶彩科(3535)：11月營收月增918.33%，年減5.91%，股價觸及漲停。

18.國巨(2327)：搭5G熱潮攻微型化MLCC，產能利用率飆升，股價漲0.26%。

19.大立光(3008)：歐系外資看好光學鏡頭廠受惠於第2代iPhone SE出貨等利多，維持優於大盤評等，目標價升到5450元，股價漲1.04%。

20.上銀(2049)：三大法人連6日買超，早盤帶量彈漲逾2%。

21.訊連(5203)：FaceMe AI攜手研華，搶攻全球AIoT物聯網產業，早盤漲逾2%。

22.燦星網(4930)：董座、財務長雙請辭，瞬時群龍無首，早盤應聲下挫逾4%，跌破平盤。

23.新光金(2888)：被選入台灣永續指數成分股，三大法人昨加碼買超9498張，早盤漲近3%，領漲金融股。

24.富邦金(2881)：三大法人昨買超9282張，早盤漲近2%，改寫新高。

25.天剛(5310)：早盤多頭反撲，帶量攻觸及漲停，一舉躍過5日線、月線、季線。

26.中裕(4147)：愛滋新藥在美滲透慢，銷售夥伴降訂單恐衝擊業績，股價連吞2根跌停，來到逾4年低位。

27.仲琦(2419)：明泰重聘聯姻拚雙贏，多頭喜上眉梢，開盤跳空漲停鎖住，近190萬張排隊等著買。

28.基亞(3176)：抗癌溶瘤病毒藥物OBP－301新藥傳捷報，里程金將入袋，早盤反彈3%，攻克半年線。

29.明泰(3380)：重聘聯姻仲琦，代工、品牌優勢有望互補，激勵晨盤放量大漲5%，攀上近2個月高峰。

30.中化生(1762)：癌藥在美傳捷報，晨盤彈升2%，站上本月高點。

31.聯光通(4903)：子公司標得台電超高速IP環島光纖通信系統案續發酵，延續昨日漲停氣勢，晨盤挾量上衝6%，奔上9個月高點。

(時報資訊)