周四芝加哥穀物期貨全面上漲，其中大豆期貨收漲，因市場對美中貿易關係樂觀預期，加上美國總統川普暗示，將與中國達成的協議，且本周出口銷售資料強勁，出口需求大幅增加，吸引投資人持續回補，提振大豆、小麥揚升，玉米觸及一周高點。

終場12月玉米漲9.25美分，報每磅367美分，1月大豆漲4.75美分，報898.25美分，12月小麥漲8.5美分，報539.25美分。(商品行情網)

(時報資訊)