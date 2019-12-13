《商情》出口銷售強勁，周四芝加哥穀物全面上漲 10:172019/12/13 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周四芝加哥穀物期貨全面上漲，其中大豆期貨收漲，因市場對美中貿易關係樂觀預期，加上美國總統川普暗示，將與中國達成的協議，且本周出口銷售資料強勁，出口需求大幅增加，吸引投資人持續回補，提振大豆、小麥揚升，玉米觸及一周高點。 終場12月玉米漲9.25美分，報每磅367美分，1月大豆漲4.75美分，報898.25美分，12月小麥漲8.5美分，報539.25美分。(商品行情網) (時報資訊) #出口 #大豆 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》中美貿易樂觀協議，推升大豆連四揚 10:002019/12/09 財經 台出口黑翻紅 對陸港表現旺 04:102019/12/10 焦點新聞 貿易保護主義盛行對供應鏈的影響 04:102019/12/10 焦點新聞 小英買美大豆和千億軍購 不該好好把關嗎？ 16:092019/12/10 政治 跟美打大豆牌吞苦果 陸企撐不住大爆買 19:012019/12/10 財經 美本周對陸加稅 有望踩煞車 04:092019/12/11 話題觀察 護眼又抗癌 快吃這些澱粉類食物 20:062019/12/11 生活 陸向美採購58.5萬噸大豆 創4月以來新高 11:022019/12/12 財經 陸11月進出口總額達28.5兆 增長2.4％ 20:482019/12/12 財經 柯拔希：今年是機械出口谷底 04:102019/12/13 產業特刊 財經熱門新聞 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 即時 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 美敲定協議陸竟想變卦？ 官媒總編揭密 - 財經 新莊買房慘賠千萬 專家8字揭崩盤內幕 - 財經 台中港三井OUTLET業績亮眼 加碼興建二期明年動工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。