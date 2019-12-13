中美據傳達成第一階段貿易協議，受此消息影響，人民幣兌美元在岸價（CNY）13日早盤升破6.97，高見6.9610，截至上午9時56分，升逾600個基點。

香港信報13日報導，人民幣兌美元在岸價13日報6.9672，較上日下午4時30分收報7.0333，升661個基點；較晚上11時30分最後成交價7.028，升值608個基點。人民幣離岸價（CNH）更一度升破6.93，高見6.9272，最新報6.9627。

人民幣兌美元中間價13日報7.0156，較上日7.0253，升值97個基點，創11月20日以來新高。中間價較上日下午4時30分收報7.0333，升177個基點；較晚上11時30分夜盤收報7.028，升124個基點。

據外電消息指出，美國總統川普已簽署與中國的第一階段貿易協議。美方已經同意削減部分對中國商品的關稅，並推遲一部分原定15日生效的關稅，作為貿易協議的一部分。此外，中國已經同意在2020年採購500億美元農產品。

(工商 )