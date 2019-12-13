紐約洋基是今年冬季會議最大贏家，他們搶下「3億投手」寇爾(Gerrit Cole)，還用1年1250萬美元簽回了36歲的光頭哥賈登納(Brett Gardner)。賈登納上季的保障薪資為950萬美元，包括200萬美元買斷金，因為洋基不確定他還剩多少戰力。結果賈登納打擊率回升到0.251，上季28轟是生涯最佳。

美媒CBS認為洋基現在擁有全聯最強大的球員陣容。寇爾是洋基最欠缺的主力先發強投，加上受傷復出的前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)，以及田中將大(合約最後一季)、派克斯頓(James Paxton)，輪值戰力無憂。洋基原本就是百勝球隊，只要保持球員健康，明年沒理由打不進世界大賽。

此外天使簽下三壘手阮棟(Anthony Rendon)，打線戰力暴升，成為同區(美聯西區)太空人的新威脅。至於今冬最大輸家自然是太空人，寇爾投靠勁敵洋基還是小事，他們全隊正因作弊事件遭到大聯盟調查，不僅形象重挫，涉案者包括總教練都面臨長期禁賽。這次冬季會議太空人也尚未做出任何補強動作。

(中時電子報)