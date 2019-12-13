雖然受到美中貿易持久戰的影響，汽車用鉛酸電池對鉛錠的需求，仍然成長，泰銘（9928）今年的銷量可望超越去年的14萬噸，不過，因國際鉛錠價格今年比去年平均下滑11.59％，泰銘今年全年營收恐將略少於去年，在美中貿易達成初步協議之際，泰銘也將同步拓展東協市場，希望鉛錠來年價量齊揚。

泰銘發言人童新沅13日表示，泰銘11月營收9.48億元，年增16.22％，不過，累計今年前11月營收約90.82億元，還是年減約7.21％，主要是國際鉛錠價格下滑的因素所造成。

童新沅指出，汽車用的鉛酸電池，對鉛錠的需求，市場一直都在，並未因為電動車的出現而有明顯變化，只是，過去一段時間以來，鉛錠和其它原物料一樣，價格受到壓縮。

他說，去年1到11月，英國倫敦金屬交易所（LME）鉛錠價格每噸平均還有2,269美元，但是，今年同期只有2,006美元，年減約11.59％，目前價位大約是1,920美元。

童新沅指出，泰銘的鉛錠銷售，去年全年大約14萬噸，以在手訂單來看，今年的全年銷售，仍將超越去年，但是，國際鉛錠價格疲軟，使得營收無法同步上揚。

在美中貿易戰傳出初步協議達成的好消息之際，童新沅表示，對景氣疑慮的預期心理消除之後，對於包括鉛錠等原物料的價格，走向將會屬於正面的，「只要不再陷入貿易戰的糾纏就好了」，鉛錠價格有機會止跌。

他說，在價格走穩的同時，泰銘對主力市場東協，也將再加大擴展力道，因為，鉛酸電池需求量最大的地方，就是人口相對多，經濟成長的區域，而東協就是此一目標市場。

童新沅表示，除了進入越南汽車市場的大陸企業，將成為泰銘未來耕耘的重心，泰銘也將揮軍印度市場，希望帶動更多的鉛錠需求。

(工商 )