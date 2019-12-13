在台灣，大多手機使用者最熟悉的即時通訊平台是 LINE。不過根據市調機構《Statista》的統計，累積至今年 11 月份中旬，在全球 WhatsApp 才是最受歡迎的即時通訊服務，使用者超過了 16 億。而如果你是 WhatsApp 使用者，但是慣用手機是比較老舊的機種，請留意以下資訊。根據官方提供的支援文件，2020 年 2 月之後他們將不再支援舊版的 iOS 以及 Android 系統，預估會有上百萬的使用者受到影響，必須得更換成較新款手機才能持續使用 WhatsApp。



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根據 WhatsApp 官方公布的資訊，他們將在 2020 年 2 月 1 日之後，將不再支援 Android 2.3.7(包含)以及 iOS 8(包含)以及更早之前版本的手機系統。當前，使用者在執行上述版本的手機中，已經無法申請新的 WhatsApp 帳號，也無法驗證已經存在的帳號(重新安裝WhatsApp時會需要)，但仍舊可以正常使用。不過，這項支援期限將到 2020 年 2 月 1 日為止。換句話說，在這個時間點後，使用者如果持續使用者這些執行舊版系統的手機，則將被迫更換手機或者是升級到更新版的系統。

有鑑於當前最新的安卓系統已經來到 Android 10，而最新的 iOS 則是已經來到 iOS 13。WhatsApp 宣布將不再支援的舊版本，對於 Android 用戶來說跨代更大，因此預計受影響的使用者可能會比 iOS 版本的用戶少一些。而不少使用者堅持使用舊版作業系統的原因，大多並非是不想升級，而是系統廠商並沒有提供升級到新版系統的機會。因此，如果你是 WhatsApp 的愛用者，但手機又太過老舊，從現在起，就可以好好思考要更換那一款新手機了。

(中時電子報)