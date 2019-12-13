（取自黃國昌臉書）

遠東航空無預警宣布倒閉，資遣所有員工，董事長張綱維人間蒸發。時代力量立委黃國昌今天召開記者會指出，遠航財務狀況不佳，為保護消費者權益，民航局命遠航設立消費者信託專戶起專戶餘額不得低於流通在外的機票金額。神奇的是，時任交通部次長、現任台鐵局長張政源去年10月召開協調會，11月的時候就同意遠航將存放於信託專戶的現金減半。

黃國昌表示，遠航的問題，絕非僅是「財務狀況欠佳」，而是「異常高額的關係人交易」。遠航從合庫借來的22億，竟然轉融資給張綱維的樺壹租賃公司。遠航對張綱維所控制關係企業的應收帳款，高達31億。其中更有許多不合規的不動產交易。「簡單說，等於將錢一直往外搬。」

黃國昌說，由於情況越來越糟糕，民航局曾在2018年1月命遠航設立消費者信託專戶。該專戶每月底的餘額，不得低於遠航「上月底」流通在外的機票金額，藉以保障消費者權益。然而，設立不到1年，儘管遠航實際的財務狀況未有改善，交通部竟神奇地在去年11月，同意遠航將存放於信託專戶的現金減半，以毫無實際意義的本票與董監保證取代（董監均是張綱維親友）。

黃國昌指出，因為交通部這紙同意函，讓用以保障消費者的信託專戶現金，頓時從一億四千多萬，減半為七千多萬！更離譜的是，直到今年3月，更讓張綱維再從信託專戶取回1774萬現金。

黃國昌在記者會上隔空質問張政源，「誰要你在辦公室跟張綱維橋這件事？」他並要求張政源以及前交通部長吳宏謀出面說明。

(中時 )