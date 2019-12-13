日月光投控（3711）旗下電子設計製造（EMS）廠環旭電子（601231.SH）持續擴大全球布局，除規畫斥資4.5億美元（約新台幣136.43億元）收購歐洲第二大EMS公司Asteelflash，也規畫斥資4200萬美元（約新台幣12.6億元）設立越南子公司，建立下一個生產據點。

於上海A股掛牌上市的環旭自4日暫停交易，今（13）日恢復交易後開盤即跳鎖漲停價18.25元人民幣。母公司日月光投控同步開高，以上漲2.84％的87元開出，最高上漲3.55％至87.6元，再創掛牌以來新高價，惟隨後調節賣單壓抑漲勢收斂至逾0.5％。

日月光投控昨日宣布，環旭擬斥資4.5億美元（約新台幣136.43億元），以89.6％現金、10.4％換股方式收購Asteelflash的控股公司Financiere AFG S.A.S.（簡稱FAFG）100％股權，間接併購歐洲第二大EMS公司Asteelflash，預計最快明年第三季完成。

日月光投控財務長董宏思表示，Asteelflash去年營收約10億美元、獲利近8千萬美元，專注於服務客戶的少量多樣化需求。目前在8國設有17個生產據點，服務約200多家客戶，以歐洲市場為主，產品應用領域概括通訊、工控、汽車、消費性電子等。

董宏思指出，Asteelflash和環旭在生產據點、市場和客戶布局、業務模式、技術能力方面均具明顯互補性。併購Asteelflash後將維持現有經營管理團隊，預期可優化環旭現有客戶結構、客戶布局和營業構成，並能兼顧客戶在產品發展的不同階段的不同要求。

環旭去年展開布局擴張，確立「模組化、多元化、全球化」發展戰略，透過此次收購Asteelflash，預期可望能迅速強化生產據點全球化布局，擴充國際化人才團隊，並確立在歐洲的市場地位，服務日益增加的EMS業務客戶群，並先期掌握利基型產品商機。

此外，日月光投控也同步公告，因應業務發展和全球化產業布局需要，環旭擬透過旗下環鴻於越南海防市投資設立全資子公司，並斥資4200萬元購入Dinh Vu工業區約6.5萬平方公尺的土地使用權，在東南亞設立新生產據點，以滿足客戶訂單需求。

環旭表示，越南子公司名稱尚未確定，預計明年第2季完成設立，經營範圍為提供電子產品設計與製造服務與對外投資。購入Dinh Vu工業區土地使用權將可滿足越南子公司註冊及未來專案開發需求。

(時報資訊)