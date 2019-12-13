台股大漲百餘點，食品股第4季適逢傳統旺季，今日搭上台股上揚順風車，佳格(1227)領軍衝鋒，味全(1201)緊跟在後，鮮活-KY(1256)、大成(1210)及統一(1216)等攜手往上，族群表現活躍。

中美貿易大戰打的如火如荼，各個產業直接、間接的受到影響，食品類股受到景氣循環影響較低，又是每日消費的必需物品，依前3季獲利觀察，鮮活、味全、統一等都繳出亮麗的成績單，第4季進入傳統旺季，又有年節消費商機，法人仍看好業績表現。

味全受惠處分埔心牧場資產業外認列挹注，前3季稅後盈餘12.92億元，EPS約2.55元。第4季雖為冷藏飲料淡季，不過，由目前表現來觀察，法人認為，單季獲利表現將會優於去年，今年全年年度EPS有機會逾2.55元，可望創9年新高紀錄。

鮮活前11月合併營收年增率為8.19％，目前三大新廠的遷廠動作均已就緒，昆山廠年產能約5.5萬噸，天津及廣東廠年產能則從原先的1萬噸提升至2萬噸，合計總年產能已從原先的7.5萬噸，提升至9.5萬噸，總產能提升27％；配合目前正值產業淡季，鮮活持續透過精實工廠與豐田式管理體系，期進一步強化產品生產的競爭優勢。另在新產品布局方面，鮮活看好健康趨勢需求，持續投入研發非果汁類飲品原料，包含全豆利用豆粉、冷萃咖啡等，目前各項新產品都已小量試產。

(時報資訊)