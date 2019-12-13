遠東航空昨天突然決定要停業，但遠航在機場的地勤代理業務傳出要另設公司繼續營運，且估計每月至少可以獲利台幣3千萬元。

地勤事業代多家航空公司，其中包含，樂桃、捷星太平洋、宿霧太平洋和景成柬埔寨等航空公司，每天有將近40班的業務，預估能月賺3千萬元。

而遠航昨晚也針對地勤代理的客戶發出公告，遠航因資金問題而暫時停止營業，不過，地勤代理業務的部分，將會繼續提供服務，也會成立地勤代理公司，大約需要1個月的時間準備，屆時將由原來團隊繼續為所有代理航空服務。

(中時電子報)