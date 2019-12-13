中天電視聲明2019.12.13:做為一個有影響力的電視台，中天電視表達強烈意願爭取主辦2020總統大選電視辯論會，乃是基於明（2020）年1月11 日所選出的總統，當選之後要做什麼、有何新的想法，攸關人民福祉與未來發展，三位總統候選人實有必要在一個透明公正公開的平台上，就重要政策與理念進行闡述，讓人民能夠據以選出心目中理想的人選。

身為新聞台中收視第一的中天電視，責無旁貸提供可受公評之辯論平台，並正式向三位總統候選人陣營提出邀請，總統候選人韓國瑜和宋楚瑜皆親自簽署授權書，蔡英文陣營目前為止尚未回覆。但中天電視針對總統大選電視辯論會早已擬定完整規劃和部署，包括：場地設備、動線維安、辯論規則、媒體接待等，絕非只有一兩張紙，中天電視嚴正駁斥蔡英文陣營不知所以、誤導視聽的說法，並呼籲蔡英文總統儘速簽署授權書，以裨中天電視全面啟動電視辯論會，彰顯2020總統大選的價值與意義。

(中時電子報)