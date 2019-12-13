民進黨主席卓榮泰今(13日)至淡水陪同立委參選人呂孫綾掃街。(吳亮賢攝)

國民黨副總統候選人張善政昨(12日)出席桃園新住民座談，指蔡英文「沒生過小孩，不懂父母的心」，引發爭議，民進黨主席卓榮泰今(13日)至淡水為立委參選人呂孫綾站台時回嗆，「張善政過去在人民心中印象，應該是一位翩翩君子，為什麼接受副總統提名後會變成這樣？實在出乎我們意料。」

卓榮泰說，我想他昨天晚上一定是徹夜難眠，應該誠懇地向全國民眾道歉，不僅是針對蔡英文，全天下有多少是這樣的例子，一個晚上、一句話，全部被他傷害到，跟事實也全然不符。

另針對韓國瑜日前談及1221挺韓、罷韓遊行，卓榮泰則批評，「韓國瑜針對1221的講話，他的用語、態度、語氣和內容，都是在挑起1221的對立。」卓也呼籲，政治工作者應該引導社會走向和諧平緩的氣氛，製造對立絕對會被民意所吞噬，希望他們能慎思、檢討、反省。

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(中時 )