遠東航空昨宣布停飛後，大批旅客湧入機場櫃檯退票，除此之外，受影響的旅行社也積極將滯留在外的旅客，簽轉至其他航班返台。旅遊業者表示，仍有近800人滯留在外，首要任務就是先將大家送回台灣，但過年寒假期間受影響的旅客數字還不清楚，仍需由主管機關出面協助善後。

旅行商業同業公會副理事長丁萊表示，根據遠航停航所前掌握的人數，在12月16日以前已經出發的團客及個人，仍有不到800人滯留在外，旅行公會要優先處理，透過主管機關看要如何安排飛機，或由旅行社安排其他交通工具，將滯留在外的旅客送回來。

至於過年期間有多少人受影響？丁萊表示，目前數字在統計中，因為人數實在太多，尤其國內離島航線，旅行公會也會請主管機關協調，看如何善後處理。

山富旅行社發言人廖恭德表示，受影響的團分別是韓國濟州的16人團跟日本新潟的16人團，全部協調改搭虎航，新潟改走仙台機場，今天返台後，就沒有旅客受遠航影響；至於尚未出團但搭遠航的班機，旅行社會協助退費或轉到其他航線，加上明年3月30日山富跟虎航獨包新潟專機，剛好可以補上遠航缺口。

易遊網表示，初步統計有300人受影響，會協助退費或轉團，不收手續費。

根據交通部觀光局統計，受遠航停飛影響的旅行團，出境約有197團、4763人，入境有11團、276人，共208團5039人。

旅行業品質保障協會主任委員李奇嶽表示，遠航不飛，旅行社善後春節、寒假期間的團，初步統計預付損失已有上千萬元，預估總損失恐達上億元，呼籲民航局應對旅行社設有保護機制。

(中時 )