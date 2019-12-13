難道是洪若潭案的翻版?彰化一名五金大賣場邱姓負責人，對兒子說「我殺了妳媽媽」後，失蹤多日離奇陳屍台南一處牧草田，但妻子至今也失蹤1個多月，仍生死不明，三名子女為了尋找母親，昨天在住家舉行招魂儀式，祈求不管母親是生是死，都能盡快讓子女們見上一面。

邱男的妻子在10月30日被家人通報失蹤後，至今已經46天，邱男因為曾對兒子提到「我殺了妳媽媽」而被檢警列為嫌疑人，日前曾遭到警方傳喚調查，但未前往警局突然就人間蒸發。

直到本月9日邱男屍體才遭到除草工人在台南某處牧草田發現，檢警初步排除他殺。據了解，邱男曾擔任警友會顧問，和不少員警熟識，也熟知警方辦程序，因此接到警方傳喚通知後，並未前往警局，反而刻意不帶手機、不開自己的車，並沿著沒有監視器的天間道路，以行走方式離開住家附近，讓警方無法追蹤。

彰化地檢署表示，警方已接獲邱男的黃姓配偶失蹤案，並將邱男列為犯罪嫌疑人，但通知邱男說明前，邱男就被發現陳屍台南市某處牧草田。據悉，邱男在彰化縣永靖鄉經營五金賣場，未與妻子正式離婚，有消息傳出邱男曾向兒子透露「打死你媽媽」，檢警則強調，先追查黃姓配偶下落。

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