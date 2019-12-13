親民黨總統參選人宋楚瑜發言人于美人，自上任以來好評不斷，甚至連不少韓粉都對其讚譽有加。網友表示，幾場節目看下來，見他氣定神閒、談吐自若，不僅不會情緒失控亂插話，就連偶爾幾句「吐槽話」都能打到痛點，實力堅強，難怪能主持那麼多節目。更有人直言：「他談話性節目主持很久了，對他來說當來賓只是小菜而已吧！」

網友在PTT論壇發文《于美人上政論節目是不是蠻能打的？》寫道：「看到兩三次她上節目，不會一副氣噗噗的樣子，也沒有大小聲，去給人家插話，但是講個幾句吐槽的，好像都打到痛點。感覺好像蠻強的。難怪能主持姐妹會。」

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「他談話性節目主持很久了，對他來說當來賓只是小菜而已吧！」

其他網友則紛紛留言：「國民大會不主持跑去當發言人」、「只有KMT的上政論無法打吧？邏輯沒一個通」、「巧婦難為無米之炊，親民黨太貧乏了」、「呃問題是親民黨民調有起來嗎？」「總覺得他提政策的時間有點少」、「根本三組最強發言人」、「當過主持人，插話時機掌握跟總結都很強大」、「有種東西叫資歷，那些冥（名）嘴哪個沒上過他節目？怎麼可能跟他嗆！況且于本身還有一個藝人身份，不需要得罪另一個族群的人」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)