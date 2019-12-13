橫跨銅箔基板及電力線纜兩生產領域的宏泰電工，電力線纜事業尚未感受台商回流投資設廠的好處，11月及前11月合併營收雙雙走跌，今(13)日下午舉辦法說會，將說明未來營運展望。

宏泰電工第三季本業出現虧損380萬元，EPS從去年同期0.2元劇減至0.06元；前三季EPS為0.53元。11月合併營收2.39億元，比去年同期衰退12.43％；前11月合併營收31.93億元，較去年同期減退11.71％。

(工商 )