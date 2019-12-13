宏泰電工11月及前11月合併營收均衰退 10:502019/12/13 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 橫跨銅箔基板及電力線纜兩生產領域的宏泰電工，電力線纜事業尚未感受台商回流投資設廠的好處，11月及前11月合併營收雙雙走跌，今(13)日下午舉辦法說會，將說明未來營運展望。 宏泰電工第三季本業出現虧損380萬元，EPS從去年同期0.2元劇減至0.06元；前三季EPS為0.53元。11月合併營收2.39億元，比去年同期衰退12.43％；前11月合併營收31.93億元，較去年同期減退11.71％。 (工商 ) #11 #合併 #合併營收 #宏泰電工 #eps 也許您會感興趣 推薦閱讀 鞋業四雄營收創高 提前達陣 04:102019/12/10 證券．權證 《業績-鋼鐵》沛波11月營收年增13.63％，前11月超越去年 07:452019/12/10 財經 《業績-生醫》非洲豬瘟及沙國邊境防疫需求增，瑞基11月營收創新高 08:012019/12/10 財經 《業績-生醫》客戶修改產線設計使出貨遞延，皇將11月營收大減3成 08:192019/12/10 財經 《百貨股》全家11月營收登同月新高，節慶點火12月 08:192019/12/10 財經 《類股》海外資產警鈴頻傳，考驗金融股年底作帳行情 08:532019/12/10 財經 《業績-半導體》敦泰11月營收1增1減，Q4仍較Q3小幅成長 09:092019/12/10 財經 《業績-半導體》家登11月營收寫次高，年增47％ 11:082019/12/10 財經 大同11月合併營收 罕見年增逾9％ 21:452019/12/10 財經 改寫上市車業新紀錄 和泰車年營收將破2千億 04:102019/12/11 證券．權證 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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