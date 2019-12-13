生華科 (6492)開發中抗癌新藥CX-5461，臨床一期數據正向且有重要進展，突顯公司價值。內部表示，該新藥已吸引多家國際大藥廠關注，不排除加速國際授權或合作案的發生。

生華科表示，未經過基因篩選、不同腫瘤類型的病人進入臨床前，都已經接受過化療，標靶藥物、甚至是免疫療法無效，且沒有其他治療藥物選擇的癌末病患，近七成對CX-5461單獨用藥治療都有反應，其中更有四位病情獲得部分緩解(PR)，四位病情穩定(SD)，足見CX5461在一期臨床試驗就已經看到人體早期療效。

近年國際生技界成功案例，當屬開發出「一藥治多癌」NTRK融合基因小分子抑制劑Vitrakvi的美國癌症藥物開發公司Loxo Oncology，今年一月以八十億美元被美國禮來大藥廠併購，當年Loxo確認NTRK做為生物標記，就是透過一項一期人體臨床早期數據，分析只有一位病情獲得緩解的軟組織肉瘤女性癌症病患，發現其帶有NTRK基因融合，才有接下來聚焦的臨床開發和後來Loxo寫下的成功故事。

同樣，生華科進一步分析具特定基因缺損、不分腫瘤的次族群病患數據，驗證了CX-5461的DNA G-4鏈體(G-4)藥理機制，能精準靶向具特定生物標記的腫瘤細胞，有效抑制其生長或促進凋亡。

生華科總經理暨執行長宋台生指出，CX-5461是第一個，也是目前全球唯一於人體臨床應用DNA G-4鏈體結構新穎機制的開發中藥物，是下一代DNA損傷修復(DDR)機制藥物。加上CX-5461是First-in-Class新藥，此臨床結果驗證其可應用於具特定基因缺損的癌症病患，將有助加速未來FDA藥證審核及上市後的競爭力。

CX-5461除了於人體展現早期療效、確認其深具「一藥治多種癌」的潛力，這項臨床的重大發現還包括：對化療藥物包含鉑類(Platinum)藥物已產生抗藥性的卵巢癌末期病患，進入臨床接受治療，不但病情獲得部分緩解，且持續超過十五個月，CX-5461展現具有解決對鉑類等化療藥物產生抗藥性問題的治療潛力。另外有乳癌末期病患，在CX-5461相當低劑量的治療下，腫瘤急遽縮小近八成。這些不僅僅是亮眼數據，對病患、家屬和生華科都深具重大意義。

生華科已經積極展開下階段臨床試驗規劃，亦不排除任何能夠加速藥物開發之推動，包括國際授權或和大藥廠合作的機會。

(工商 )