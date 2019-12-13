美中貿易戰打打停停，最新傳出美國、大陸已經達成第一階段貿易協議，美國總統川普也指出和大陸的貿易協議「非常接近」，加上美國聯準會(Fed)暗示明年不會升息，激勵美股四大指數大漲，包括那斯達克指數、費城半導體以及S&P500均創下歷史新高紀錄，美股扮演火車頭，亞股亦全面喊漲，台股今量增價揚，開盤大漲逾百點，指數衝破11900點大關，距離12000僅差臨門一腳，再刷29年10個月的新高紀錄，新台幣也大幅升值，一度大升2.26角，呈現股匯齊揚，今日台股全日成交量有機會挑戰1900億元。

股匯齊揚，帶動熱錢行情，權王台積電(2330)一馬當先，漲幅約2.5%，股價再創343元天價，市值8.89兆元也同步創高，股王大立光(3008)持穩上漲，漲幅約1%，鴻海(2317)亦小漲震盪，漲幅在0.5%~1%之間跳動，除蘋概三指標主外，其餘權值股也有不錯表現，聯發科(2454)小漲震盪，股價最高達434元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)漲幅也約0.5%，日月光投控(3711)獲三大法人昨連手買超，加上ADR飆漲，今早股價登87.6元新高，惟其後漲幅收斂，今整體資金潮明顯回流大型權值股，櫃買指數早盤後也出現翻跌。

今盤面偏向個股題材的零星點火，日前強勢的半導體設備股明顯壓回，網通股聯姻題材發酵，明泰(3380)決議參加仲琦(2419)私募案，增資後持股將提升至30.4%，同時也將透過公開收購增加對仲琦的持股，最高收購數量為1億股，收購價溢高達55.3%，仲琦直接跳空漲停、明泰一度強漲約7%；立積(4968)也帶量反彈，一度大漲逾6%，重登10日線；聯光通(4903)受惠子公司標得台電超高速IP環島光纖通信系統案續發酵，今續揚6%，登9個月高點。

大型金控股今亦發揮穩盤力道，富邦金(2881)上漲近2%，股價改寫新高，新光金(2888)漲幅也約2.5%，國泰金(2882)、永豐金(2890)、開發金(2883)、中信金(2981)、元大金(2885)等漲幅也均逾1%。

由於台股昨(12)日在台積電強勢拉抬貢獻近百點激勵下，呈現驚驚漲走勢 並進一步越過11800整數關卡，除了牽動下檔短均、月線加速翻揚，多方掌控力道有增無減之外，就指標KD、RSI有望化解背離重回高檔鈍化來看，技術面同步翻轉也可望發揮助漲推升效果。

分析師認為，在目前美科技/半導體指數延續多頭氣勢不墜的情況下，預料台股朝另一整數關卡突破難度應不高，不過，畢竟目前指數與年線乖離已逾10%，而短線累積漲點亦不少，台股隨時出現無預警拉回不意外，因此，逢高延續落袋策略並偏技術面低檔短打為主。

(時報資訊)