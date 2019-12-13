美國總統川普上周提到，12月15日可能會發生一些事情，果真提前應驗，美陸貿易談判終於有重大突破！外媒報導，川普已批准首階段貿易協議，停止12月15日對陸加徵關稅。路透也指出，大陸同意明年採購價值500億美元的美國農產品，視為協議的一部分內容。

據了解，美陸已就首階段協議條款達成共識，內容包括陸方承諾購買更多美國農產品、保護智慧財產權，而美方官員也討論減輕現有對大陸關稅。不過最後文本仍有待雙方敲定。

美陸雙方先前在採購美國農產品的規模上仍有歧見，原因在於川普要求大陸每年購買400億~500億美元農產品，如今陸方願承諾採購，遠比去年總採購額86億美元高出近5倍，看來川普談判手段還是魔高一丈。

川普周四（12日）稍早發推文表示，「美國與中國非常接近達成『重大協議』。他們想達成協議，我們也想要！」

而大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也跟進發推文回應，「很高興看到川普表態，『中國與美國都希望達成協議！』，並稱只有雙方都希望達成協議，才能真正地達成。」

(中時電子報)