富邦悍將今宣佈與多明尼加籍投手索沙(Henry Sosa)正式完成簽約，索沙也將於明年初報到加入春訓。2020年確定將在中華職棒度過完整球季的索沙透過球團表示，「相當開心能夠回來台灣，期待能快點穿上富邦悍將44號球衣與熟悉的隊友們一起為冠軍打拚，也和支持我的球迷朋友們相見」。

2019年2月索沙首度來台加盟中職，為悍將出賽12場拿下8勝，主投86.2局繳出85次奪三振，繳出防禦率1.56、WHIP0.81的成績，超強表現也引起國外多支球團的密切注意。六月初索沙轉加盟韓職SK飛龍隊，繳出9勝、防禦率3.82的成績，季末再度成為自由球員，結束在韓國職棒的第八個球季。

富邦悍將領隊蔡承儒表示：「自索沙離隊後，富邦悍將依然關注他在韓職的表現，並持續與他保持聯絡。而他今年優異的投球成績與活潑樂於分享的個性，則是我們選擇與他再度簽下合約的重要依據。我們期待他明年能夠再次展現好身手，為所有支持悍將的球迷們投出精采好球。」

(中時 )