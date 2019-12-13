國民黨總統參選人韓國瑜昨天赴雲林北港朝天宮參拜，今年10月退出民進黨的雲林縣副議長蘇俊豪全程陪同，並「首度表態總統選舉支持韓國瑜」、「總統蔡英文政策與民心背離」。

據《中央社》報導，韓國瑜昨天(12日)在國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡、雲林農田水利會長林文瑞、蘇俊豪等人陪同下到北港朝天宮參拜。

蘇俊豪表示，他在今年10月以民進黨一例一休、年改等政策忽略人民感受，與自己理念差異甚大為由退出民進黨，他昨天「正式表態力挺韓國瑜」。

蘇俊豪接受中央社訪問表示，「自己表態支持韓國瑜，是因為總統蔡英文政策與民心背離」，而親民黨總統參選人宋楚瑜已參選多次，該換人做做看，且韓國瑜為雲林女婿，身為雲林人當然挺雲林人。

韓國瑜接受媒體聯訪表示，從高麗菜價格崩盤到花生，農民罵聲連連，蔡政府執政3年多，花生進口近4300公噸，比前總統馬英九時代多了3成，現在花生正在大量生產，卻又開放進口，請問明年花生怎麼辦。

韓國瑜指出，農委會扮演的角色，不該成為「花錢部」，什麼叫花錢部，就是農民損失一點就給錢，請農民閉嘴，這是不對的，農民不怕吃苦，只希望有一個穩定通路，合理利潤，這次花生引起農民大反彈，農委會應改變政策。

(中時電子報)