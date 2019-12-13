現場查出逾250萬元，以及賭具、帳冊和點鈔機。(蔡依珍攝)

現場查出逾250萬元，以及賭具、帳冊和點鈔機。(蔡依珍攝)

現場查出逾250萬元，以及賭具、帳冊和點鈔機。(蔡依珍攝)

明年農曆年提早，職業賭場早在蠢蠢欲動，桃園警分局13日凌晨在文中路一處3層樓民宅，破獲天九牌職業賭場，當場逮捕27歲李姓負責人和賭客等63人、賭資250萬餘元，其中有對夫妻賭客把千元大鈔折成財神爺形狀，希冀招財，孰料錢還沒賺到就被逮，直呼好衰。

千元鈔折成財神爺助陣仍輸到脫褲

有毒品、妨害公務等前科的27歲李男，在桃園區經營職業賭場，為躲避查緝，狡兔三窟且不定時、不定期舉辦，警方曾接獲情資都撲空，近日景福所又接獲情資稱文中路一間汽車音響店，白天看不出來有異狀，但每到傍晚開始就人聲鼎沸，汽機車出入頻繁，組成專案小組鎖定。

桃園警方12日晚上見人車陸續抵達，機不可失，出動40名警力出擊，衝進3樓約100坪空間，擠滿興致高昂的賭客，見警方抵達，驚慌把錢藏在鞋底、內衣裡，工作人員則連忙把裝滿現金的包包往窗外丟，掉在2樓鐵皮屋頂，警方撿回來清點發現多達150餘萬元，加上台桌、賭客身上，共查出逾250萬元，以及賭具、帳冊和點鈔機。

警方表示，清點共有61名賭客、平均年齡約40歲，其中一對夫妻，丈夫身上輸到沒半毛錢，僅剩一張千元「財神爺」，讓警方也笑歹路連神都不幫忙，訊後依社維法裁罰，並將李姓負責人和39歲賴姓荷官依賭博罪嫌送辦。

桃園警方強調將持續強力掃蕩不法，以維持治安平穩，使民眾安居樂業，絕不容許任何違法情事介入影響選情。

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(中時 )