國民黨副總統候選人張善政日前談到「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等一番話，引發綠營抨擊性別歧視。對此，張善政13日受訪時重述三遍談話原文，強調他是在呼籲蔡英文體會已經懷胎卻沒有健保的新住民婦女，痛批網路上斷章取義已經到霸凌地步。(鄧博仁攝)

國民黨副總統候選人張善政昨在桃園新住民座談時再談育兒政策，痛批蔡政府「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」，遭外界批評歧視。對此，張善政今反駁澄清，該發言被斷章取義，網軍又再帶風向網路霸凌，有沒有歧視大家看就知道。張善政強調，呼籲蔡總統體會天下懷胎父母心，給新住民已經懷孕沒健保的台灣媳婦納保，沒有任何歧視。

針對與新住民座談發言惹議，張善政今重複三次昨天發言，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她沒有生過小孩不知道辛苦，我們主張新住民到台灣前六個沒健保，如果懷孕應該要給健保，雖然蔡政府說產檢有補助，但重點不是產檢，而是產檢有沒有問題。」

面對外界貼上歧視標籤，張善政說，這又是網路斷章取義帶風向，已經達到霸凌的地步，我們的重點是如果不能照顧到這些懷孕父母關心子女未來出生健康，並排除新住民媳婦納保，這才是歧視已婚的新住民婦女。

張善政今收回昨天的話重講一遍，請蔡英文總統體會天下懷胎父母心，給新住民已經懷孕沒健保的新住民媳婦也能納保，這樣可以嗎？沒有歧視有沒有結婚的人，重點是不要歧視已經懷孕的新住民，差別待遇也是另一種歧視。

張善政近來成為攻擊的箭靶，他說，韓國瑜被黑好一陣子，現在換找材料黑他，把育兒政策斷章取義，韓國瑜主張乾淨選舉，但現在完全沒看到，抹黑鋪天蓋地而來，感到非常痛心。

(中時 )