遠航爆停業，董座張綱維現身說明。（圖／遠航提供）

遠航無預警宣布停業，交通部、勞動部都要求董事長張綱維出來面對，張綱維今（13日）上午11點在遠航維修棚廠召開記者會說明。

張綱維首先對於造成社會大眾不便員工不安跟大家道歉，十幾年前努力到現在，因為一個突發狀況造成這次事件非常抱歉，但經營遠航決心不變。

張綱維說，這次是資金未到位的突發狀況，沒有拖欠任何款項及員工薪水，沒有要結束營業及資遣費問題，目前有三組以上的投資人在洽談，希望遠航能繼續營運下去。

遠航律師表示，獨董將審核篩選比較好的投資人，希望民航局能夠讓遠航繼續經營的機會，他用遠航的生日比喻「如同雙子座容易心軟，可是需要溫暖」。

張綱維說，遠航是他個人獨資，沒有掏空的問題，沒有欠過員工或廠商一塊錢，只有昨天一天沒到公司就造成這麼大的風坡，讓他百感交集。他本來就沒有要關掉公司，遠航是一個60幾年的公司，也不是他創立的，有沒有至張綱維都是可以存活的。他強調，他只是一個平凡人，遠航有一千多個員工需要照顧，需要有其他投資人一起協助。

張綱維說，昨天並不是所有員工都聯繫不到他，平常一般員工應該也不是那麼容易見到老闆吧？老闆也可以心情不好、關機一下，重要幹部有聯繫到、有指揮就好，也聯絡了非常多的事情，是有些同仁可能誤判情況，做了不當的處置。

張綱維強調，事情處理好就繼續努力，現在非常有信心，所以他會坐在這裡，如果真的絕望了，也只能以死謝罪。他說還好老天保佑，在他昨天發布遺書後，目前有三組投資人對遠航有信心，馬上連繫他，也謝謝主管機關的支持，昨天因為心情不好，手機開開關關，想不到就天下大亂了。

張綱維再次重申，他也是平凡人，需要一點時間思考，遺書不是亂寫、不是開玩笑的，是他當時最寫實的心情，只是可能有連繫不便的問題，造成資訊中斷，但他希望遠航今天下午就復飛。至於目前表態願意投資的幾組投資人都非常優秀，但目前不方便透露，因為大家也知道一曝光就會破局。

張綱維解釋，當他失去所有承諾或信用後，代表人就已經死了，所以他才會寫遺書，但遺書一寫，就突然有新的投資人表達強烈投資意願，他承認確實有借一些錢，但詐騙部分因為檢調單位調查中，不方便講太多，只能說他損失慘重。

遠東航空13日無預警宣告停業，神隱一整天的公司董事長張綱維，在民航局記者會上透過公司副董事長鄭晴文傳出一份「遺書」，聲稱對公司已墊付9億多仍不足用，又遭四人詐騙等。交通部政次王國材等透過鄭晴文勸說，張綱維決定今日上午11點在遠航維修棚廠召開記者會，說明事情經過。

張綱維昨（12）日在遺書中聲稱，自己受詐欺集團詐騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，只求以死謝罪，但死不瞑目。

(中時電子報)