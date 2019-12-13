年關將近，全國教師工會總聯合會宣布十大教育新聞！全教總表示，由於許多議題廣泛性和重要性不分軒輊，因此今年不列排序，並列呈現。其中新課綱議題連續五年入榜；私校議題從「弊端叢生」到「病入膏肓」到今年「辦好不如辦倒」怪象；高教連續亂三年；幼教「準公共化」也變成「偽公共化」。雖然部分議題有進步，但部分沉痾更惡化。

全教總選出十大教育新聞包括：中小學冷氣之亂；幼教「準公共化」變成「偽公共化」；高教問題無解；私校「辦好不如辦倒」怪象；大學考招走回考試分發老路；新課綱施行問題；2030雙語國家教育政策成為熱門議題；《教師法》修正；大法官未探究年改不合理；性平教育議題。

另外選出「年度教育人物」嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁，理由是兩人一上任就積極回應中小學冷氣裝設問題以及代理教師聘期問題。教育金驢獎是高雄市教育局長吳榕峯，理由是要公務員罰寫三千字報告、在議會說出「校友質詢以前校長不太好吧」，欠缺民主素養。

全教總認為有些議題是有進步的，例如中小學裝冷氣受到各界重視；大學考招進一步邁向學習歷程；雙語國家政策議題。另外去年性平公投通過後，《性平法》施行細則將「同志教育」四字刪除，但修正條文未解決性平教育爭議，全教總仍認為彰顯人權價值。

其他沉痾持續惡化。例如幼教問題重點是增加公幼和非營利幼兒園，但政府未解決「主軸」，反而拚命撒錢給「配套」準公共化政策，學齡前兒童成為私幼搖錢樹。

私校問題持續受到關注。全教總表示，行政院兩年前就通過《私立大專校院轉型以及退場條例草案》，至今卻還躺在立法院，財團帶來私校「辦好不如辦倒」歪風，就是要等轉型。

新課綱連續五年入榜。全教總質疑，新課綱標榜素養教育，但科技領域資源未到位、高中選修課開不齊，師資和設備都舊，如何讓學生多元探索？

全教總結論是，「這是最好的時代，也是最壞的時代；充滿希望也充滿絕望。」

(旺報 )