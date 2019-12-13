根據《The Athletic》記者克勞塞斯基13日爆料，今年夏天拒絕灰狼邀約跳槽勇士的羅素，目前已經充分感受到現實，一旦「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生先後傷癒復出，他不會是勇士的長期選擇，屆時灰狼將會積極尋求交易羅素機會。

其實灰狼今年夏天爭搶羅素的動作就很積極，甚至為了表達高度誠意，灰狼招募團隊還特別乘坐直升機趕到雙方談判地點，沒想到羅素當時已經先跟勇士完成4年1.17億美元加盟協議，也讓雙方只好尷尬地站在直升機停機坪相互道別。

不過這並未降低灰狼爭搶羅素的高度興趣，原因是灰狼始終對於自家主控傑夫提格表現不甚滿意，甚至今年夏天就把他放上交易檯面，克勞塞斯基強調到現在情況還是沒變，提格本季場均14.1分、6.9助攻與2.8籃板，表現勉強及格。

只是羅素真的如同克勞塞斯基爆料，已經看清自己待在勇士沒有未來了嗎？當初勇士挖來羅素，就已保證會讓羅素跟柯瑞、克雷湯普生組成後場三核心，沒想到都還沒辦法正式上路，羅素就被謠傳想走，不知道勇士高層會如何回應。

(中時 )