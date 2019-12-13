台鐵局長張政源。（圖／翻攝張政源臉書）

時代力量立委黃國昌今天爆料，遠航財務狀況不佳，為保護消費者，民航局命遠航設立消費者信託專戶且餘額不得低於流通在外的機票金額。去年10月，時任交通部次長、現任台鐵局長張政源開協調會，11月就同意讓遠航董事長張綱維將專戶現金減半。對此，張政源表示，交通部有義務協助業者，對於此事感到遺憾。至於前交通部長吳宏謀未接電話。

記者致前交通部次長、現任台鐵局長張政源，張手機未接。據悉，張政源正在台鐵局舉行的「觀光列車」記者會上，事後被媒體賭訪，他說，當時因民航局有這個提議，業者有這個要求，所以當時經過多次討論，才做成這樣的決議，目的是遠航是一個重要的航空公司，希望遠航可以正常營運，目的其實很單純。

張政源表示，這是民航局跟航政司經過專業評估，強調自己只是召集會議，當時大家都有深入討論，遠航也是有歷史的航空公司，交通部有義務協助，當然我們也覺得遺憾。

記者致電前交通部長、現任中華郵政董事長吳宏謀，吳未接電話。

張政源出身台鐵，其經歷包括台鐵局台北站站長、觀光局駐紐約台北經濟文化辦事處觀光組主任、觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、台南市交通局長等，並於賴清德擔任台南市長期間，出任台南市副市長，是賴清德人馬。賴清德2017年9月接任行政院長後，張政源於2018年7月接任交通部政務次長。

(中時 )