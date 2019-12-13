台北地院今開庭審理國安私菸案，法官傳訊遭起訴的立委邱議瑩弟弟、前華航副總邱彰信，他在法庭內除了否認犯罪、沒有圖利外，還痛批檢察官用LINE貼圖毀人清白，他希望法官明察秋毫還他清白，他更委屈地說，這段時間受到外界的霸凌。

檢方起訴指控，總統蔡英文「自由民主永續之旅」的菸品預購，由當時華航負責空品處的副總邱彰信一手主導，並決定「 採購無上限」，交由協理于堯指揮代理組長黃川禎執行。邱彰信遭依貪汙等罪起訴。

北院承審法官楊世賢首度傳喚邱彰信，他有備而來在法庭上大吐苦水，他說到華航20年從基層做起，前年才擔任專機接待業務，相關的手續及作業，都是從歷任接續，並非由他指示。

邱彰信說，總統專機「機邊交貨」是從2016年馬英九總統時代就有，因為每次專機勤務都特別，華航只是販售免稅品且依規定辦理，不會特別去過問國安單位及專機人員，是否有違法夾帶入關。

話鋒一轉，邱男開始批評檢方，他說自己沒有犯罪也沒有圖利，檢察官只是用一張LINE貼圖就起訴他，但他其實在LINE群族內更多時候是關心華航專機有無提供妥適的商品及服務。

(中時 )