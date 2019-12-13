高雄市副市長李四川日前接受媒體專訪，談到為何支持高雄市長韓國瑜選總統，李四川首度吐露支持的理由。李直言，或許有人說他幫韓找理由，但這就是真正的理由，高雄欠債3千億，許多建設根本都無法施行，在這樣困境下，他不反對韓選總統。

李四川接受《聯合報》影音專訪，先就高雄的財政真實情況，說出他的感受。李表示，民進黨一直都在問如何還三千億，但說實在，三千億是他們欠的錢嗎？這是前朝留下的，他們現在做善後處理。而且，他也想問民進黨，為什麼當初執政時，不好好處理債務問題？

李四川更列舉高雄經費問題所在，五成一的人事費和約兩成的社福費用，就占了整體支出七成，更別說三千億的債，每年還要繳還20多億的利息費用。李更表示，高雄市府內有2600多位臨時員工，這些人事的支出，不是用人事費，竟是業務費，這樣的情況在六都中根本是奇蹟！

李四川坦言，高雄的財務困境，他都不知道哪個人當市長可以運作市政往前走。因此，他才說不反對韓國瑜選總統。或許有人會說 他是在幫韓國瑜找理由，雖然他是找理由，但也是真正的理由。

(中時電子報)