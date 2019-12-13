針對公司如何看待與金利(5383)關係？健策(3653)表示，公司對參與金利私募主要考量在價格，目前金利股價與公司實際狀況不相符，公司目前無任何資金投資金利，對金利也沒有預設立場，公司會堅持維護健策股東權益，未到相符的股價，健策不會考慮入股。

金利日前公告辦理私募，並註明私募可能應募人為健策，金利管理階層近期也轉由健策總經理趙永昌出任董事長兼總經理，引起市場關注，12日健策法說會有法人針對金利未來營運規劃提問，健策先強調，公司至今尚無任何資金入股金利，亦明確表態，「只要金利股價與公司實際狀況不相符，基於維持健策股東權益，健策不會考慮入股」。

金利主要產品為LED導線架及均熱片等，近幾年因LED產業低迷，以及公司新產品佈局尚未發酵，讓公司營運自103年第4季起陷入虧損，雖然106年第3季曾單季轉虧為盈，但至107年已連續4年虧損，受到LED及半導體產品市況不佳，今年業績持續陷入虧損，今年前3季稅後虧損為9826萬元，每股淨損為1.99元。

由於會計師在第3季財報出具「繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告」，雖然金利公司108年第三季財務報告顯示淨值未低於所列示股本二分之一，但櫃買中心依據會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，將金利變更交易為全額交割至今。

健策表示，當初考慮參與金利私募，主要是因金利現有廠商可供利用，但目前金利為全額交割股，股價卻偏離公司實際狀況，健策對金利沒有預設立場，但會堅持維護健策股東權益，金利未到相符的股價，健策不會因為趙總擔任金利董事長就入股。

若健策基於保護股東權益未入股金利，對遭會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告」的金利來說將是雪上加霜。

(時報資訊)