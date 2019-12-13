根據日本銀行（央行）周五公布的短觀調查報告，第四季（截至12月）日本大型製造業者的信心持續惡化，創下逾6年新低，凸顯出曠日持久的美中貿易戰和全球成長放緩，對仰賴出口的日本經濟所造成的衝擊。

短觀調查報告指出，截至12月的3個月內，日本大型製造業信心指數為零，不如市場預估的+2，為連續第4個季度惡化，與9月調查的+5相比大幅下跌，並創下2013年3月指數為負8以來的最低值。受訪的大型製造業者預估3個月後的信心指數仍將是零，不如市場預估的+3。

此外，12月大型非製造業者信心指數微跌至+20，為連續兩季下滑，但優於市場預估的+16，並為連續第34季呈現正值。受訪的大型非製造業者預估下次調查時的信心指數將進一步跌至+18，但仍優於市場預估的+16。

報告亦指出，日本大型企業預估本財年（截至2020年3月底）資本支出將增加6.8%，較9月的調查樂觀，並高於市場預期的增加6%。其中，大型製造業者預估本年度資本支出增長11.3%，較上次調查結果下滑0.4個百分點。大型非製造業者預估本年度資本支出增長4.3%，較上次調查結果升高0.6個百分點。

(時報資訊)