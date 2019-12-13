國際熱錢看好台股持續湧入，帶動台股今早大漲154.36點至11990.78點，再創近29年9個月新高，並同步推升新台幣升值氣焰。新台幣兌美元匯率今早以小貶0.4分的30.410元開出後，隨即強勢反彈強升逾2角，一舉突破30.2元心理關卡，創近1年半新高。

美國聯準會宣布維持利率不變，並「放鴿」暗示明年利息將按兵不動，美元應聲走弱帶動亞洲貨幣走強。新台幣匯率今早開貶走升，一度強升2.51角至30.155元，高低價區間為30.155～30.414元，截至10點半為30.248元、升值1.58角。

新台幣匯率截至昨日收盤累計升值3.27角，今年以來升值達1.08％，在亞洲貨幣中明顯強勢。匯銀人士認為，主因台灣經濟成長表現穩健，使台股高殖利率吸引外資持續湧入，加上台商回台投資帶動的資金回流，均帶動熱錢持續湧入，帶動新台幣走升。

(時報資訊)