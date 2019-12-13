遠東航空宣布停飛，對此國民黨立委童惠珍、陳學聖召開記者會，痛批民航局沒有從2016年底復興航空解散的經驗學到教訓，疏於監督航空公司，未能確保消費者權益。

童惠珍表示，遠航停飛對消費者無預警，但對民航局不會無預警，年初遠東航空已經有好幾條航線班機高頻率取消，這兩周遠航董事長張綱維又失聯，難道民航局身為主管機構都沒有感到危機？之前復興航空無預警停業，監察院就對民航局提出糾正，認為民航局監督不周。航空業本來就由民航局監理，監督重點包括飛航安全與消費者權益，想不到如今又重演3年前的往事。民進黨執政時航空業多次出現罷工事業，加上斷橋、普悠瑪事件，蔡政府用人看關係搞酬庸，國人行的安全被犧牲。

陳學聖則指出，蔡英文創下中華民國總統最「輝煌」紀錄，3年斷交7國，不到4年兩家大型航空公司倒閉，她還敢說她執政經濟好嗎？而且遠航若果真不堪虧損倒閉，怎麼今年還推出換裝，官網兩天前也推出機票打折活動，這當中一定有人關說官官相護，讓他撈了一筆廉價機票後才宣布倒閉，最可憐的就是消費者和旅行社。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，民航局只說會協調，但旅客滯留在外相關遷轉費用、履保金是誰優先使用？復興航空倒閉時這些錢都被銀行扣光了，旅行業者和消費者損失誰來付？旅遊業者向民航局多次反映要求航空公司要有針對旅客和旅行社的履約保證制度，但民航局卻失職不作為，還要再出多少事才肯推行？陳學聖與童惠珍也都認為本次事件勢必對返鄉投票與過春節者造成衝擊，只能請政府在確保飛安前提下，盡量降低影響。

(中時 )