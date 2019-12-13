一名曹姓男子今年9月在滅火器樂團在臉書貼文恐嚇，揚言「要到演唱會開槍！」樂團報案後，新北市永和分局警查出是住高雄的42歲曹姓男子所為，立刻南下約談到案，他辯稱是酒後亂打錯字，其實是要寫「開嗆」，但檢方今天上午仍將他起訴。

樂團滅火器在9月26日在臉書發文指稱，一名陳先生私下傳訊息「麻煩你們開唱不要太囂張了！太囂張我就X你媽、X你全家都X你，不要太囂張，演唱會還要辦你們就不要太囂張，不然我到演唱會開槍X你娘。」

樂團滅火器的聲明中提到，由於近期至12月底，有非常多公開行程與演出，因此對於使用槍械的威脅，不能和其他私訊謾罵的訊息一樣等閒視之。基於保護演唱會流程以及觀眾、團員的人身安全，滅火器26日正式由律師陪同至警察局報案，並將採取相關法律行動。

台北市警察局受理後，單一窗口轉給永和警分局偵辦。警方循線掌握曹嫌身分，今（27日）南下高雄市約談曹嫌到案說明，他坦承，因為自己喝醉酒，才會隨意留言，出庭時還辯稱只是酒醉打錯字，不是「開槍」而是「開嗆」，但檢方仍認為其行為違反恐嚇公眾罪，上午提起公訴。

(中時電子報)