遠東航空突爆停止營運，台北地檢署在2018年有關遠航可能涉及違法，簽分「他」字案，將於13日晚間7時以疑嫌人身分傳喚張綱維到案，同時也傳喚一名鄭姓證人，據悉，張綱維已確定收到傳喚通知書。
據悉，北檢去年就收到一件對於遠航的告發案，不過，對於犯罪事實的指述及被告的身分都不具體，因此，北檢以「其他」為案由，簽分一件他字案，由於遠航突然爆發停止營運，北檢認為有必要傳喚張來釐清案情，於是發出傳票，傳喚張綱維。
(中時 )
遠東航空突爆停止營運，台北地檢署在2018年有關遠航可能涉及違法，簽分「他」字案，將於13日晚間7時以疑嫌人身分傳喚張綱維到案，同時也傳喚一名鄭姓證人，據悉，張綱維已確定收到傳喚通知書。
據悉，北檢去年就收到一件對於遠航的告發案，不過，對於犯罪事實的指述及被告的身分都不具體，因此，北檢以「其他」為案由，簽分一件他字案，由於遠航突然爆發停止營運，北檢認為有必要傳喚張來釐清案情，於是發出傳票，傳喚張綱維。
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